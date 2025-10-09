Samanyolu Haber /Gündem / Hata anlaşıldı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor /09 Ekim 2025 10:09

Hata anlaşıldı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor

15 Temmuz'un ardından kapatılan askeri hastaneler dokuz yıl sonra geri dönüyor. Savaş cerrahisi alanında oluşan büyük açık ve şehit sayısındaki artış üzerine GATA’nın yeniden askeri statüye geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastaneler, dokuz yıl aradan sonra yeniden açılıyor. 26 şehirdeki 32 askeri hastane, 2016’da Sağlık Bakanlığı’na devredilerek sivilleştirilmişti. Bu süreçte savaş cerrahisi alanındaki uzman sayısı ciddi şekilde azaldı; 2 bin 43 askeri doktordan büyük bölümü ya emekli oldu ya da özel sektöre geçti.

Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, geçtiğimiz aylarda TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda yaptığı açıklamada “Vahim durumdayız” diyerek askeri cerrah eksikliğine dikkat çekmişti.

GATA YENİDEN ASKERİ STATÜYE KAVUŞACAK

1898’de kurulan ve 2016’da kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)’nın yeniden askeri hastane statüsünde faaliyete geçmesi için çalışmalar başlatıldı. Şu anda GATA’da kullanılan tıbbi cihazların Sağlık Bakanlığı’ndan Milli Savunma Bakanlığı’na devri için envanter işlemlerinin sürdüğü, sürecin kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, son yıllarda özellikle sınır ötesi operasyonlarda yaralanan askerlere müdahalede yaşanan aksaklıklar dikkat çekti. Sivil doktorlar operasyon bölgelerine gönderilse de “savaş cerrahisi uzmanı” eksikliği ciddi kayıplara yol açtı.

Pençe-Kilit Harekâtı’nda (17 Nisan 2022 – Şubat 2024) 145 asker şehit olurken, bunlardan 47’sinin hastanelere sevk edildikten sonra yaşamını yitirdiği belirlendi.

NATO’DA TEK ÖRNEK TÜRKİYE

Bugün NATO ülkeleri arasında askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye. 34 bin askeri bulunan Avusturya’da üç, 185 bin askeri olan Almanya’da beş, 279 bin askeri bulunan Fransa’da sekiz askeri hastane hizmet veriyor. Savaş riski bulunmayan İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde dahi askeri cerrahlar görev yapıyor.
