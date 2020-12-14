Hatay Belediye Başkanı korkunç rakamı açıkladı

Savaş, “15 gün içinde toplumdaki virüsün bulaşmasını yüzde 95 azaltırız. İnsanlarımızın yakacak, elektrik, su masraflarını ve on beş günlük süre içerisinde ihtiyaçlarını sağlayacak imkânı verirsek can kaybını, enfekte olan insan sayısını azaltırız. Biz bu hastalıkla savaşmayı öğrenmezsek bu kışı Hatay gibi birçok ilimizde de sıkıntı ile geçirmeye devam ederiz” dedi.







Artı Gerçek'in aktardığına göre, Doç. Dr. Savaş yaptığı açıklamada, Hatay’da kasım ayına kadar önemli bir sıkıntı olmadığını belirterek şunları söyledi:





“Kasım ayından itibaren pandeminin yükselmesinin en büyük sebebi havaların soğuması ve buna bağlı özellikle sobalı evlerde insanların tek bir odada uzun süre vakit geçirmesi. Enfeksiyon genellikle ilk beş günde çok bulaşıcı oluyor. Bir evde bir kişi hasta olunca da bu kişi evdeki ve iş yerindeki insanlara rahat bir şekilde bulaştırabiliyor. Böyle olunca da pandemi çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Birçok insanımızın enfekte olmasına ve hayatını kaybetmesine sebep oluyor.”





Aynı zamanda enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan Doç. Dr. Başkan Savaş "Ağır hasta sayımız çok. Her gün 30-40 dolayında ölüm yaşıyoruz. Birçok sağlık çalışanını da kaybettik" dedi.





15 günlük kısıtlama getirilmesinin vaka sayılarını ciddi anlamda düşüreceğini belirten Lütfü Savaş, sözlerine şöyle devam etti:





“15 gün içinde toplumdaki virüsün bulaşmasını yüzde 95 azaltırız. Hükümet, büyükşehir, ilçe belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, hayırseverlerimiz ve bütün dinamikler ile insanlarımızın evde kalması için imkânları birlikte hazırlayalım. İnsanlarımızın yakacak, elektrik, su masraflarını ve on beş günlük süre içerisinde ihtiyaçlarını sağlayacak imkânı verirsek can kaybını, enfekte olan insan sayısını azaltırız. Biz bu hastalıkla savaşmayı öğrenmezsek bu kışı Hatay gibi birçok ilimizde de sıkıntı ile geçirmeye devam ederiz."





Lütfü Savaş Coronavirus salgın sebebiyle kentte vefat eden vatandaşların sayısını da paylaştı. Aralık ayının ilk 10 gününe kadar toplam bin 62 vatandaşın salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Savaş, tam izolasyonun elzem olduğunu bir kez daha vurguladı.





Hatay’daki yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı hakkında bilgi veren Başkan Savaş, “Bir hastamız için üniversite ve devlet hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde yer bulamadık. Maalesef yoğun bakım üniteleri dolu. Hem yoğun bakımlar dolu ve insanlar acil servislerinde sedye üzerinde yatacak yer bulmak için sıra bekliyorlar” dedi.





Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecinde yaptığı hizmetlere değinen Lütfü Savaş, “Biz Hatay’ın her noktasında ihtiyaç sahibi insanlarımızı biliyoruz. Onlara direkt nakdi yardım veya ayni yardım yapıyoruz. Ancak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısı özellikle pandemi sürecinde çok fazla arttı. Belediyeler de artık bu yükü kaldıramayacak duruma gelecek pozisyonda olacak. Bunları siyasi polemik yaratmak için söylemiyorum. İşin içinde bilim ve sağlık varsa konuşacağımız en son nokta siyaset olması lazım” ifadelerini kullandı.





Kentteki sorunların çözümü için radikal kararların alınmasının gerekliliğine bir kez daha vurgu yapan Savaş, “Burada radikal bir çözüm gerekiyor. İnsan sağlığı her şeyin üzerinde. Biz hiçbir insanımızın hayatını bu virüsten dolayı kaybetmesini istemiyoruz” açıklamalarında bulundu.