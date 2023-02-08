Hatay’da ikisi çocuk 5 kişi 46 saat sonra enkazdan sağ çıktı

Hatay’da ikisi çocuk 4 kişi depremden 46 saat sonra bir binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Arama kurtarma ekipleri, kentteki birçok noktada mümkün olan en çok sayıda kişiye ulaşmak için zamana karşı yarışıyor.



Çalışmalara destek vermek üzere İstanbul ve Balıkesir’den bölgeye gelen ekipler, Hatay merkezdeki Uğur Mumcu caddesinde bir binanın enkazından ses geldiğini tespit etti. Çalışmalarını sesin geldiği noktada yoğunlaştıran ekipler, 4 yaşında erkek çocuk,15 yaşında kız çocuk, 35 yaşında kadın ve 39 yaşında erkeği, depremden 46 saat sonra enkazdan sağ çıkardı. Yaralıların bilinçlerinin açık olduğu görüldü. Ekipler binadaki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.



48 SAAT SONRA YARALI ÇIKARILDI



Hatay’da 48 saat sonra yaralı bir kadın enkazdan çıkarıldı. İnönü Caddesi Bilim apartmanından çıkarılan kadın ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi.