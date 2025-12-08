Samanyolu Haber /Gündem / Hatay’da kan donduran vahşet: Dayı, 10 yaşındaki yeğenini toprağa gömüp ölüme terk etti /08 Aralık 2025 11:26

Hatay’da kan donduran vahşet: Dayı, 10 yaşındaki yeğenini toprağa gömüp ölüme terk etti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 10 yaşındaki A.A, baraj kıyısında kayaların altında yaralı olarak bulundu. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun dayısı gözaltına alındı.

SHABER3.COM

İki gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Amir A. (10), Reyhanlı Baraj Gölü yakınlarında başından yaralı ve vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, üzerine de taş konulmuş halde bulundu. Çocuğun dayısı tarafından kaçırıldıktan sonra dövülüp toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Dayı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Suriye uyruklu Amir A., 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Amir A.’yı çevrede arayan ailesi, çocuklarını bulamayınca İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarmanın başlatıp, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKARILDI
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, Amir A.’nın en son dayısı M.E. ile birlikte Reyhanlı Baraj Gölü’ne gittiğini tespit etti. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Amir A.’yı vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine de taş konulmuş baygın halde buldu.

DAYISI TUTUKLANDI
Toprağın altından çıkarılan Amir A., ilk müdahalesinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin belirlemesi üzerine hastanede ifade veren çocuk, okul çıkışı dayısı M.E. tarafından kaçırılıp darp edildiğini söyledi. Gözaltına alınan dayı M.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hatay’da kan donduran vahşet: Dayı, 10 yaşındaki yeğenini... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:23:46