Hatay’da kan donduran vahşet: Dayı, 10 yaşındaki yeğenini toprağa gömüp ölüme terk etti

İki gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Amir A. (10), Reyhanlı Baraj Gölü yakınlarında başından yaralı ve vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, üzerine de taş konulmuş halde bulundu. Çocuğun dayısı tarafından kaçırıldıktan sonra dövülüp toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Dayı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.





Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Suriye uyruklu Amir A., 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Amir A.’yı çevrede arayan ailesi, çocuklarını bulamayınca İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarmanın başlatıp, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama çalışmalarından sonuç alınamadı.





TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKARILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, Amir A.’nın en son dayısı M.E. ile birlikte Reyhanlı Baraj Gölü’ne gittiğini tespit etti. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Amir A.’yı vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine de taş konulmuş baygın halde buldu.





DAYISI TUTUKLANDI

Toprağın altından çıkarılan Amir A., ilk müdahalesinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü.





Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin belirlemesi üzerine hastanede ifade veren çocuk, okul çıkışı dayısı M.E. tarafından kaçırılıp darp edildiğini söyledi. Gözaltına alınan dayı M.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.