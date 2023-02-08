Hatay’daki kurtarma çalışmalarının durumunu göstermek

HaberTürk yayınında afet bölgesi Hatay'da enkazda arama kurtarma çalışmalarının zor şartlarda yapıldığını Mehmet Akif Ersoy, yayın aracındaki ışıkları kapatarak gösterdi.





Kübra Par'ın modaratörlüğünde HaberTürk'te deprem bölgesi Hatay'dan son durumu aktaran Mehmet Akif, arama kurtarma çalışmalarında ışık yetersizliğini yayının ışıklarını kapatarak gösterdi.





Yayında arama kurtarma ekibinin karanlıkta çalıştığını ve ışıkların yetersiz olduğunu ışıkları kapatarak gösteren Mehmet Ersoy'a Kübra Par "İşte bu!" diye tepki verirken Nagehan Alçı da "Korkunç bir şey ya!" dedi.





Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, bölgede yaşadıklarını ise şöyle anlattı:





"Hatay tamamen hayalet kentti. Telefonun ışığıyla yoldan yürüdüm. Binaların arasından sessizce bağıranları duydum. Arama kurtarma, yardım ekibi 2.5 km boyunca yoktu. Utanarak yürüdüm. Benim yürüdüğümü duymasınlar diye yürüdüm."