“Hatay’ı Suriyeli bir başkana teslim edilebiliriz”

Hatay'da yeni doğan her 4 bebekten 3'ünün Suriyeli olduğunu söyleyen Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Önlem alınmaması halinde 12 yıl sonra Hatay Suriyeli bir başkana teslim edilecek" dedi. Sözcü Gazetesi’nin aktardığı haber göre Hatay'da doğan her 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğunu belirten Savaş, "Hatay'ın nüfusu 1 milyon 670 bin. Resmi verilere göre 500 bin civarında Suriyeli var. Ama gayri resmi sayı 800 binin üzerinde. Yaklaşık her 2 kişiden biri Suriyeli. Hatay'daki doğumların yüzde 75'ini Suriyeli kadınlar yapıyor. Yeni doğan her 4 çocuktan 3'ü Suriyeli. Demografik yapı bizim aleyhimize gelişiyor. 12 yıl sonra belediye başkanının Suriyeli olması hiçbirimizin hoşuna gitmez. Böyle giderse şu anda belli ilçelerimizde belediye başkanlığına aday olsalar rahatça kazanırlar" açıklamasını yaptı.





Savaş, “Suriyeli niye hemen vatandaş oluyor. Atatürk'ün milli sınırlara kattığı son yer burası. Bu coğrafyada zemin kaygan. Hatay giderse her yer gider. Hatay elden gitmesin diye mücadele veriyoruz. Ancak tek başıma ben çözemem” dedi.