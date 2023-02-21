Hatay merkezli depremler: 6 kişi hayatını kaybetti, 294 kişi yaralandı

Samandağ ilçe merkezinde bulunan gazeteci Neyran Elden ise yollarda ciddi çökmelerin olduğunu, binaların yakınlarına çadır kuran depremzedelerin de yer değiştirdiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'na konuşan Sözbilir, “İlk büyük depremden sonra kırılan fayın güney ve kuzey ucunda gerilim birikimi olmuştu. Antakya fayı bu strese dayanamadı ve kırıldı. Büyük deprem Antakya fayını tetikledi. Geçen hafta bu fay üzerinde yaptığımız gözlemlerde fayın kırılmaya karşı zorlandığını gösteren çatlaklar gözlemiştik” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hatay’daki depremlerin Antakya fayından kaynaklandığını söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 40 binden fazla kişinin ölümüne neden olan depremlerden 15 gün sonra bölge bu kez de Hatay merkezli iki şiddetli depremle sarsıldı.





Pazartesi akşamı ilk olarak 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde; daha sonra da 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde depremler yaşandı.





İki ilçenin de belediye başkanları, bölge için acil çadır ihtiyacı olduğu yönünde çağrı yaptı.





Depremlerin ardından 90 artçı depremin daha yaşandığını açıklayan AFAD, bölgeye 6 bin çadırın gönderildiğini bildirdi.