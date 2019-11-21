'Hatay sınırındaki mülteci kampına füze saldırısı: 8 kişi hayatını kaybetti '









Medyaya yansıyan haberlere göre, kamp balistik füzeyle hedef alındı ve en az sekiz sivil yaşamını yitirdi.





Suriye rejimi ise, kampın içinde cihatçılara ait bir mühimmat deposunun vurulduğunu öne sürdü.





Kah köyündeki Atme kampı, sınırın neredeyse sıfır noktasında.





Hatay'a iki kilometre uzaklıktaki alan, Şam’ın Fethi Cephesi (eski adıyla Nusra) öncülüğündeki cihatçı çatı örgütü Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) kontrolünde.





Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise, iki kadının yaşamını yitirdiğini ve 10 kişinin yaralandığını duyurdu.





Yaralıların bir bölümünün Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaparak Reyhanlı ilçesindeki hastanelere taşındığı da gelen bilgiler arasında.





İddiaya göre, füze İran destekli milisler tarafından Azzan Dağı'ndaki üsden atıldı. Suriye ordusu yanlısı sosyal medya hesapları ise kampın içinde cihatçılara ait bir mühimmat deposunun vurulduğunu öne sürdü.





Konuya ilişkin paylaşımda, olayın ardından bölgeden paylaşılan videolarda bir kişinin “Köşede mühimmat var” dediği, patlayan mühimmatın yangına neden olduğunu ve diğer videolarda ikincil patlamaların açıkça duyulduğu öne sürüldü.