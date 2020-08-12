Samanyolu Haber /Gündem / Hatay Vali Yardımcısı silahıyla katliam yaptı /12 Ağustos 2020 10:15

Hatay Vali Yardımcısı silahıyla katliam yaptı

Adana'da erkek kardeşi ve annesini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde, cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'ı tabancayla öldüren Polat'ı olay yerinde gözaltına aldı.

Şüpheli Tolga Polat Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Tolga Polat

Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref Polat da görgü tanığı olarak emniyete götürüldü.

Ailenin miraslık tarla davası öncesi konuşmak için bir araya geldiği, çıkan tartışmanın ardından cinayetin işlendiği iddia edildi.

Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerinde incelemede bulundu.

Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bu sırada ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.
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