Hatay Valiliği gönüllülere savaş mı açtı? Depremzedelerin üzerine polis salmak da ne?

Polis: “Ben seni akşam söküp atacağım oradan!”





“Biz enkaz altındayken neredeydiniz? Bize şiddet uygulamaya hakkınız yok!”





Hatay’da depremzedeler valiliğe ve polise tepkili:



“22 gündür devlet buraya gelmedi, şimdi geldiniz gerginlik çıkarıyorsunuz, insanları hedef alıyorsunuz!”



“Bize büyüme kadar bakanlar; Kartal Belediyesi, Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi.”https://t.co/kuefZkc2U7 pic.twitter.com/gJHbxBLICv



“Söz veriyoruz, halkı yalnız bırakmayacağız!”





“Bizi göndereceklerini söyledikleri yerden bize çadır talebi geliyor”





Hatay’da devlet 23 gün sonra Defne ilçesinde belirdi. Vali Yardımcısı Harun Kaya, beraberindeki “Terörle Mücadele” polisleri ve AFAD görevlilerinin yer aldığı bir grup, Sevgi Parkı’nda Halkevleri Dayanışma ve Koordinasyon Merkezi’nin de aralarında bulunduğu gönüllü yardım noktalarının ve çevrede depremzedelerin kaldığı çadırların bugün hemen tahliye edilmesi gerektiğini söyleyince tartışma çıktı.Vali Yardımcısı’nın “20 gün sonra gelip, ‘burayı boşaltın’ diyorsunuz. Bu insanlar hemen nereye, nasıl gidecek. Ne koşuldalar, haberiniz var mı?” şeklindeki itirazları dinlememesi, polisin gönüllülere ve depremzedelere yönelik saldırgan ve tacizkâr tutumu depremzedeler tarafından tepkiyle karşılandı.Polis Halkevleri Dayanışma Koordinasyon noktasındaki gönüllülerden birine “Ben seni akşam söküp atacağım oradan. Görürsün akşam” şeklinde tehditler savurunca gerilim yükseldi. Aynı polis daha sonra dönüp o anları görüntüleyen Sendika.Org muhabirinin telefonunu zorla elinden aldı.Halk, Vali Yardımcısı Harun Kaya ve beraberindeki polislere “Biz enkaz altındayken neredeydiniz”, “Bize bunlar yardım ediyor. Siz devletsiniz bize şiddet uygulamaya hakkınız yok. Bizim evlerimiz yıkıldı. Bize yardım eden bunlar, yardım ediyor, yemek veriyorlar” diye tepki gösterdi. Vali Yardımcısı daha sonra depremzedelerin “Hadi gidin, istemiyoruz sizi” seslenişleri arasında Sevgi Parkı’nı terk etti.Halkevleri’nden yapılan açıklamada, depremzedelerle birlikte kurulan Sevgi Parkı Yaşam Meclisi’nden bir heyetin Valiliğe gittiği belirtildi.Heyet, halkın gönderilmesi istenen Dursunlu bölgesinde henüz altyapı çalışmalarının bile tamamlanmadığını, ayrıca parkta kalan insanların durumları, ihtiyaçları ve isteklerinin ne olduğu gözetilmeden bir tahliye yapılamayacağını söyledi. Vali Yardımcısı Harun Kaya ise net bir yanıt vermekten kaçındı.Halkevleri’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “AFAD 23 gün sonra Hatay’da dayanışma noktalarının acil tahliyesini istiyor. Halka gösterilen yerde temel ihtiyaçların henüz altyapısı oluşmuş değil. Halkın sağlığından ve haklarından tarafız. Söz veriyoruz; halkı yalnız bırakmayacağız!” denildi.Valilikle yapılan görüşmenin ardından Sevgi Parkı Yaşam Meclisi’nin toplantısında konuşan Hatay Halkevi yöneticisi Eylem Mansuroğlu, depremzedelere “buraya gideceksiniz” denilen Dursunlu bölgesinde hala çadır sorununun sürdüğünü, tahliye girişiminin insani durumla değil politik durumla ilgili olduğunu söyledi.Mansuroğlu, bu tacizlerin ve gerilim çıkarma çabalarının birkaç gündür yükselen toplumsal tepki ve itirazı bastırmaya yönelik olduğunu, bu girişimler karşısında 23 gündür olduğu gibi bundan sonra da halkı hayatta tutma çabasına ve dayanışmaya devam edeceklerini söyledi.