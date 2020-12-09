Samanyolu Haber /Gündem / Hatay'da 3.5 büyüklüğünde deprem /09 Aralık 2020 23:51

Hatay'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Hatay İskenderun Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremde van ve mal kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

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Hatay merkez üssü İskenderun Körfezi olan Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise büyüklüğü 3.3 olarak açıkladı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 22.22'de merkez üssü İskenderun Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Zeminden 9.68 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.
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