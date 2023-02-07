Hatay'da depremzedeler yardım bekliyor









Kent merkezi ve ilçelere, arama kurtarma çalışmasının yürütülmesi amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hava sıcaklığının 2-3 derece ve yağmurlu olduğunu söyleyerek yetkililere yardım çağrısında bulundu.





AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, düzenlediği basın toplantısında, depremin geniş bir alana yayıldığını belirterek, bazı noktalara yeni yeni ulaşılmaya başlandığını dile getirdi.





Depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına komando taburları dahil toplam 3 bin 500 personelin katıldığı bildirildi.

Deprem özellikle Hatay’ın Antakya ilçesinde etkili oldu.Depremin ardından Antakya'da Devlet Hastanesi yıkıldı, çok sayıda bina enkaza dönüştü.Yaşanan şiddetli sarsıntıların büyük bir yıkıma yol açtığı kentte, 600 Konutlar bölgesinde sıralı binaların çoğu yıkıldı. Yollarda da çatlaklar oluştu.Bazı vatandaşların enkaz alanların ortasında kalan halı saha gibi spor tesislerine sığındığı görüldü.Yaşanan yıkım şehirdeki iletişim altyapısına da zarar verdi. Şehirde yaşayanlarla ilk gün sağlıklık iletişim kurmada sorunlar yaşandı. Hatay’daki durumun diğer illere göre daha ağır olduğu belirtiliyor.Habertürk yayınında konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Deprem sonrası en çok sıkıntı Kahramanmaraş ve Hatay’da var. Yerel imkânlarla vatandaşların bakımını sağlamamız mümkün değil. Çok acil yardıma ihtiyacımız var. Şu hava derecesi 2-3 derece ve yağmur yağıyor. Kötü hava koşulları yarın da devam edecek. Vatandaşların hipotermiden hayatını kaybetme tehlikesi var" dedi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremden etkilenen tüm bölgelere toplamda 10 bini aşkın arama kurtarma personeli gönderildiğini açıkladı.Yurt dışından da çok sayıda ülkeden arama kurtarma ekipleri deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.Etkilenen alanlarda 25 bin arama kurtarma personelinin bulunduğunu söyleyen Tatar, tüm enkaz alanlarının 'kontrol altında olduğunu' söyledi. Yurt dışından da çok sayıda ülkeden arama kurtarma ekipleri deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.Ancak sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışan çok sayıda kişi, Hatay'da birçok noktaya henüz yardım ekiplerinin ulaşmadığını belirtiyor.Hatay'da depremin ilk günü olan 6 Şubat Pazartesi günü sonunda birçok enkaz noktasına hala müdahale edilmediği dikkat çekti. Bunun sebeplerinden biri de kentin birçok farklı noktasında enkaz bulunması.Bölgeden canlı yayın yapan gazeteciler, şehirde elektriklerin ve enerjinin de kesik olduğunu bildiriyor. Antakya'da deprem bölgesine giden gazeteci ve Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık "Antakya merkezdeki yıkımı tarif edebilecek bir sözük yok" dedi.Ayrıca birçok benzin istasyonunda akaryakıt sıkıntısı söz konusu. Depremin ilk günü birçok kişinin araçlarıyla kenti terk ettiği ifade edildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına komando taburları dahil toplam 3 bin 500 personelin katıldığını belirterek, "A400m nakliye uçakları dahil 17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara'dan Gaziantep ve Adana'ya sürekli yardım uçuşları gerçekleştiriliyor." dedi.Prof. Dr Övgün Ahmet Ercan, bölgede olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini ve Milli Savunma Bakanlığı’nın arama kurtarma çalışmalarına ordu mensuplarını da dahil etmesi gerektiğini söyledi.Çok fazla vakit olmadığını ve soğuk hava şartlarından dolayı vatandaşların tehlike altında bulunduğuna dikkat çeken Ercan, gerekli tedbirlerin en kısa sürede alınmaması halinde soğuktan ölümler yaşanabileceğini dile getirdi.HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin imkanlarının devreye sokulması çağrısında bulundu.Demirtaş, “Çalışmalara katılmak isteyen gönüllüler, doktorlar, hemşireler bölgeye gitmek için bekliyor. Bu kişilerin hızla koordine edilip bölgeye götürülmesi gerekir. Ayrıca TSK’ye ait tüm sahra hastaneleri, iş makineleri, seyyar mutfak ve benzeri araç gereçler tek başına bile yeterli olur. Neden tümünü bu geceden devreye sokmuyorsunuz? Yarın çok geç olabilir.” dedi.