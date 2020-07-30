Hatay'da insanlık dışı olay

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriyeli 5 genç geçtiğimiz pazar akşamı bir parkta otururken 8-9 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. 3 mülteci genç saldırganlardan kaçarken; 18 yaşındaki Anas Hassani ağır, 18 yaşındaki Mufevvad Alibrahim ise hafif yaralandı. Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve kafatasında kırık olduğu belirtilen Hassani, yoğun bakıma alındı. Alibrahim ise tedavinin ardından taburcu edildi.







Olay, sosyal medyada saldırı anına dair ortaya çıkan video görüntüleriyle ortaya çıktı. Videoda duyulan bir ses; gencin Suriyeli olduğunu, saldırganların Türk olduğunu ve saldırı yerinde toplandıklarını gördüğünü dile getiriyor. Saldırıya uğrayan Suriyeli gençler, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.





‘BİZİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTILAR’





Mülteci Medyası haber sitesi saldırıya uğrayan gençlerle görüşme yaptı. Üniversite sınavına hazırlanan bir grup genç olduklarını dile getiren Mufevvad Alibrahim olayı şöyle anlattı: “Pazar akşamı hava almak, dinlenmek için dışarı çıkmıştık. Akşam dokuz gibi idi. Biraz oturup, sohbet edip eve dönecektik. Yakınlarımızdaki bu grup önce bizi çağırdı, arkadaşlarım kaçtı. Bana saldırdılar. Öldürmeye çalıştılar. Bıçakla vurmak istediler. Arkadaşım Anas beni kurtarmak için geri döndü. Onu yere vurdular, tekme attılar, bayıldı. Sonra bana saldırdılar. Beni bir Türk teyze binanın içine aldı. Orada bayılmışım. Sonra ambulans, polis geldi. Hastaneye götürdüler.”





‘ÇOK KİŞİ VARDI, KİMSE ENGELLEMEDİ’





Saldırganların kendilerine “Polis gelse de sizi bırakmayacağız. Ya ülkenize gidin ya da biz sizi burada öldüreceğiz” dediklerini belirten Alibrahim şunları söyledi: “Saldırganlar bizden yaşça büyüktü. Saldırganlardan birisini tanıyordum. Daha önce görmüştüm. Ona Mehmet Ali diye sesleniyorlardı. Etrafta çok kişi vardı ve kimse sesini çıkarmadı, engellemedi. Şimdi biraz acım var. Ben Anas için endişeliyim. Bilmiyorum hala saldırının etkisindeyim.”





İlk defa böylesi bir saldırıya maruz kaldığını belirten Alibrahim, “Biz normal bir öğrenciyiz. Biz ne yaptık ki? Onlar bize öldürmek için geldiler. Üç gündür hiç uyumadım, yemek bile yemedim. Kendim için korkuyorum, küçük kardeşlerim için korkuyorum. Polis gözaltına alsa bile yine bize saldırabilirler. Biz şimdiye kadar kimse bize bir şey demesin diye ağzımızı açmadık. Kendimizi misafir olarak hissediyoruz, korkuyoruz” dedi.





‘DAHA ÖNCE DE SATAŞTILAR’





Saldırıda ağır yaralanan Anas Hassani’nin abisi Ahmet Hassani ise şöyle konuştu: “Kardeşim 3 gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Şu anda kendisinde değil, çok az konuşabiliyor, çok yoruluyor ve şimdilik bir şey hatırlamıyor. Doktorlar beyninde kanaması ve kafatasında kırık olduğunu söyledi. Şimdilik iyileşiyor, zamana ihtiyacı var. Polisle bu akşam konuştum. Araştırıyorlarmış, inşallah en kısa sürede bulacaklar. Öğrendiğimiz kadarı ile daha öncede bu grup Suriyelilere, sataşmış ve saldırmış ama ilk defa bu kadar büyük saldırmışlar. Bu kişiler tutuklanmalı. Belki de o kadın gelmese hem kardeşim hem de arkadaşı ölecekti. Kafalarına vurmuşlar. Öldürmeye çalışmışlar. Biz saldırganlardan şikayetçi olduk. Sonuna kadar hakkımızı arayacağız.”





Konuya dair Hatay Valiliği de bir açıklama yaptı:





“26.07.2020 günü Saat:21.05 sıralarında Kırıkhan İlçemize bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen olayda Türk vatandaşı oldukları düşünülen ve yaşları 20-25 arasında değişen 7-8 kişilik bir grup tarafından, Suriye uyruklu iki şahıs darp edilmiştir. Olay yerine intikal eden ekiplerce Suriye Uyruklu gençlere ilk müdahale yapılmış olup, Kırıkhan Devlet Hastanesin de tedavi altına alınmıştır. Konu hakkında adli tahkikata başlanılmış, şüphelilerin kimliğinin tespiti ve olayın aydınlatılmasına yönelik gerekli çalışmalar devam etmektedir. Devletimiz Suriye’deki savaşın ilk gününden itibaren açık kapı politikası uygulayarak Suriyeli kardeşlerimize tüm dünyaya örnek olacak şekilde sahip çıkmaya çalışmıştır. Bu konuda milletimizin ve devletimizin ortaya koyduğu maddi ve manevi fedakârlığa hiçbir provokatif olay gölge düşüremez. Ülkemizde misafir olarak bulunan Suriyeli kardeşlerimize yönelik her türlü şiddet ve ırkçılığa karşı mücadeleye devam edeceğiz.”





Hatay İnsan Hakları Derneği (İHD) MYK üyesi Mürsel Tonguç da Suriyelilere dönük ırkçı saldırıların kabul edilemeyeceğini ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.