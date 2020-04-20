"Hatay'da koronadan ölenleri istatistiklere dahil etmediler"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'daki yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı vakalar hakkında verdiği bilgiler, koronavirüs kaynaklı ölümler hakkından ortaya atılan iddiaları güçlendiriyor.







Hatay'da şimdiye kadar 7 ölümün gerçekleştiğini belirten Savaş, Sözcü'ye yaptığı açıklamalarda, 7 ölümün 5'inin sebebinin salgın hastalık olarak kayıt edildiğini söyledi. Sadece diğer 2 ölüm için koronavirüs kaynaklı dendiğini belirten Savaş, koronavirüs kaynaklı hayatını kaybettiği belirtilen 2 kişinin kayıtlara "Fransa ve Almanya'dan geldi" denilerek geçirildiğini söyledi.





'VAKALARIN BÜYÜK KISMI UMREDEN GELDİ'





Hatay'da 50 civarında koronavirüs hastası olduğunu bildiklerini söyleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, vakaların büyük bir kısmının umre Kıbrıs, Avrupa ve Orta Doğu'dan geldiğini söyledi:





Bu hastalığa Ocak ayından beri sahip Hatay'da 50 civarında hasta olduğunu biliyoruz. Hatay'da ciddi bir hasta popülasyonu yok. Hatay'da İstanbul, Zonguldak, Kocaeli manzarası yok. Hataylılar evde kalmaya özen gösteriyor.





Hastalara MKÜ Araştırma ve İskenderun ile Antakya devlet hastanelerinde tedavi uygulanıyor. Şu anki vakaların büyük bir kısmı ya umreden geldi ya da Kıbrıs, Avrupa ve Orta Doğu'dan geldi. Buralardan gelen insanlar hastalığı getirdi.