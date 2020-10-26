Samanyolu Haber /Gündem / Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama yaşandı /26 Ekim 2020 21:57

Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama yaşandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir patlama meydana geldiği belirtildi. Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği ifade edildi.

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Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. Kamuoyu bilgilendirilecektir."
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