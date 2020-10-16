Hatayspor'da 17 kişide korona çıktı

Daha önce 6 pozitif korona vakası bildiren Hatayspor’da son dakika bilgisine göre 11 futbolcu ve teknik direktör Ömer Erdoğan’ın korona virüs testi pozitif çıktı. Takımda 9 futbolcu kalırken; TFF’nin kurallarına göre, takımların A listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14'ün altına inmesi halinde, maç oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenecek.







Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’da korona virüs şoku yaşanıyor. Hatay temsilcisinde 6 pozitif korona vakasının ardından son olarak 11 futbolcuda daha korona virüs tespit edilmesiyle birlikte 17 futbolcu ve teknik direktör Ömer Erdoğan’ın testi pozitif çıktı.





HATAYSPOR MAÇA ÇIKABİLECEK Mİ?





Yaşanan gelişmelerin ardından “Hatayspor maça çıkabilecek mi?” sorusu sıkça sorulmaya başlandı. TFF’nin kurallarına göre, takımların A listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14'ün altına inmesi halinde, maç oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenmesi gerekiyor.





TFF KURALLARI NE DİYOR?





Kulüp doktorlarının, A takım listesinde bulunan ve müsabaka isim listesine yazacakları genç futbolcularının, idarecilerinin, teknik adamlarının, görevlilerinin ve destek ekiplerinin Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda yapılmış Kovid-19 PCR test sonuçları ile antikor testi sonuçlarını müsabaka organizasyon toplantısından önce saat 11.00'de TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü'ne teslim etmesi zorunlu olacak.





Kulüp doktorları tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırmayanlar stadyuma giremeyecek ve maçta yer alamayacak. Takımların A listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14'ün altına inmesi halinde, maç oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenecek.