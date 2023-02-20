Samanyolu Haber /Spor / Hatayspor'lu Christian Atsu, Newcastle'da anıldı /20 Şubat 2023 08:27

Hatayspor'lu Christian Atsu, Newcastle'da anıldı

Futbol camiası Hatay'da yıkılan rezidansın enkazında cansız bedenine ulaşılan Christian Atsu için başsağlığı mesajları yayınlarken, birçok maçta Ganalı futbolcu için saygı duruşunda bulunuldu.

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Atsu'nun eşi Marie-Claire Rupio ve üç çocuğu cumartesi günü Newcastle'ın Liverpool'a karşı oynadığı Premier Lig maçı öncesinde Ganalı oyuncu için düzenlenen anma törenine katılmak üzere St James' Park tribünlerindeydi.
Marie-Claire Rupio'nun anma sırasında göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Küçük yaştaki çocukları ise anma törenine alkışlarla eşlik etti.

Maçta Christian Atsu'nun görüntüleri 52 bin kişilik statda skorborda yansıtılırken eşi Rupio, duygulu dakikaların yaşandığı sırada göz yaşlarını sildi. Tribünlerdeki bir taraftarın da, üzerinde Atsu'nun yazılı olduğu bir formayı hava kaldırdığı görüldü.

Newcastle forveti Allan Saint-Maximin "Yalan söylemeyeceğim; Newcastle'a geldiğimde daha önce hiç böyle bir adam görmemiştim. Aynı pozisyonda oynasak bile bana her zaman tavsiyeler verirdi. Çok iyi bir adamdı, oynasa da oynamasa da her zaman şaka yapar ve gülümserdi." diyerek eski takım arkadaşıyla ilgili anılarını paylaştı.

Eşiyle 2012'de Portekiz'de tanışan Atsu, 2017 ile 2021 yıllarını Newcastle'da geçirdi.  

Atsu, kariyerindeki 33 golün sonuncusunu 5 Şubat'ta, depremden bir gün önce Hatayspor adına kaydetmişti.
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