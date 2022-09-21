Samanyolu Haber /Gündem / Hatice ve Fehime Sultan yalıları için mahkemeden yeni karar /21 Eylül 2022 00:59

Hatice ve Fehime Sultan yalıları için mahkemeden yeni karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Hazine'ye devredilen Hatice ve Fehime Sultan yalıları için mahkemeden yeni bir karar çıktığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Hazine'ye devredilen Hatice ve Fehime Sultan yalıları için açtığı "tapu iptali ve tescil" davasında ara kararını açıkladı.

Ara kararda, davalı adına kayıtlı taşınmazların üçüncü kişilere satışının ve devrinin önlenmesi için Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 389. maddesi uyarınca teminatsız olarak tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına hükmedildi.

Mahkeme, kararına gerekçe olarak HMK'nın 389. maddesinde düzenlenmiş olan halleri gösterdi.

Mahkemenin verdiği hüküm, kararda şu şekilde yer aldı:

“Davacı tarafça talep edilen İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesi, 40 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın, davalı adına kayıtlı ise üçüncü kişilere satışının ve devrinin önlenmesi için HMK 389 maddesi uyarınca teminatsız olarak tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına; Beşiktaş Tapu Müdürlüğü’ne bu husus ile ilgili müzekkere yazılmasına; ara kararın taraflara tebliğine, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir haftalık süre içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi."
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