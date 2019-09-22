Samanyolu Haber /Gündem / Hatim cüzleri okunmazsa ne olur? /22 Eylül 2019 13:46

Hatim cüzleri okunmazsa ne olur?

Samanyoluhaber yazarı Dr. Ali Demirel, MC EU TV'de yayınlanan programda okuyuculardan gelen soruları cevaplıyor.

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Samanyoluhaber yazarı Dr. Ali Demirel, MC EU TV'de yayınlanan programda okuyuculardan gelen 'Dağıtılan Hatim cüzlerinin ve paylaşılan duaların zamanında okunmaması durumunda ne yapılmalıdır? sorusunu cevapladı 

SORU-CEVAP KANALINDAKİ DİĞER SORULARIN CEVABI İÇİN TIKLAYIN 


Soru-Cevap programında  dini konulardaki okuyucu ve izleyici sorularını cevaplayan  İlahiyatçı Akademisyen Yazar Doktor Ali Demirel, günlük hayatta sık karşılaştığımız dini problemler ve sorular; çocuk, ergen ve yetişkin psikolojisi, aile içi iletişim başta olmak üzere pek çok alanda bilgi birikimini sizlerle paylaşıyor.

Sorularınızı yorumlar üzerinden ya da [email protected] ile [email protected] mail adresleri üzerinden gönderebilirsiniz.
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