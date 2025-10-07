Hatimoğulları’ndan Bahçeli'ye destek: Bir eşiğin aşılması bakımından önemli

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Meclis’te kurulan komisyonun Öcalan ile yüz yüze görüşmesi ve Öcalan’ın SDG’ye çağrı yapması” yönündeki sözlerinin sorulması üzerine Hatimoğulları şöyle dedi:



“Sayın Bahçeli’nin bugün grupta yaptığı komisyonla ilgili konuşma gerçekten çok önemli bir konuşmaydı. Geçen senenin 1 Ekim’inde bu süreci başlatan bir yaklaşıma denk düşen, uygun düşen bir konuşmaydı. Sayın Bahçeli’nin, ‘İmralı’ya komisyonun gidebileceği, bunun önünde bir engel olmadığını ve Türkiye toplumu adına istediği soruları sorabileceğini ve isterse çıkıp bunu kamuoyuyla paylaşabileceğini’, bu anlama gelen bir şekilde özetledi. Biz tamamen bu görüşe katılıyoruz. Komisyon mutlaka İmralı’ya gitmelidir. Baş muhatap olarak Sayın Öcalan’la bu görüşmenin gerçekleşmesi, bir eşiğin aşılması bakımından önemli olacaktır.



SDG ile ilgili çağrı konusunda elbette onu biz bilemeyiz. Komisyon gitsin, kendisiyle görüşsün. Bu konuda görüşlerini alsın. Ama şunu belirtmeliyim: Bugün sizler de takip etmişsinizdir, Şam yönetimi ve SDG bugün bir araya gelmiş ve görüşmelerini sürdürüyorlar. Suriye için demokratik müzakere ve demokratik entegrasyon sürecini bizler sürekli destekledik. Şimdi de desteklediğimizin altını çizmek isteriz.”