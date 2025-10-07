Samanyolu Haber /Gündem / Hatimoğulları’ndan Bahçeli'ye destek: Bir eşiğin aşılması bakımından önemli /07 Ekim 2025 18:00

Hatimoğulları’ndan Bahçeli'ye destek: Bir eşiğin aşılması bakımından önemli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Komisyon İmralı’ya giderek yüz yüze görüşme yapmalı" çağrısını değerlendiren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Baş muhatap olarak Sayın Öcalan’la bu görüşmenin gerçekleşmesi, bir eşiğin aşılması bakımından önemli olacaktır" dedi.

SHABER3.COM

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Meclis’te kurulan komisyonun Öcalan ile yüz yüze görüşmesi ve Öcalan’ın SDG’ye çağrı yapması” yönündeki sözlerinin sorulması üzerine Hatimoğulları şöyle dedi:

“Sayın Bahçeli’nin bugün grupta yaptığı komisyonla ilgili konuşma gerçekten çok önemli bir konuşmaydı. Geçen senenin 1 Ekim’inde bu süreci başlatan bir yaklaşıma denk düşen, uygun düşen bir konuşmaydı. Sayın Bahçeli’nin, ‘İmralı’ya komisyonun gidebileceği, bunun önünde bir engel olmadığını ve Türkiye toplumu adına istediği soruları sorabileceğini ve isterse çıkıp bunu kamuoyuyla paylaşabileceğini’, bu anlama gelen bir şekilde özetledi. Biz tamamen bu görüşe katılıyoruz. Komisyon mutlaka İmralı’ya gitmelidir. Baş muhatap olarak Sayın Öcalan’la bu görüşmenin gerçekleşmesi, bir eşiğin aşılması bakımından önemli olacaktır.

SDG ile ilgili çağrı konusunda elbette onu biz bilemeyiz. Komisyon gitsin, kendisiyle görüşsün. Bu konuda görüşlerini alsın. Ama şunu belirtmeliyim: Bugün sizler de takip etmişsinizdir, Şam yönetimi ve SDG bugün bir araya gelmiş ve görüşmelerini sürdürüyorlar. Suriye için demokratik müzakere ve demokratik entegrasyon sürecini bizler sürekli destekledik. Şimdi de desteklediğimizin altını çizmek isteriz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hatimoğulları’ndan Bahçeli'ye destek: Bir eşiğin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:07:12