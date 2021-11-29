Samanyolu Haber /Gündem / Hatıraların dilinden Türk Okulları /29 Kasım 2021 14:54

Hatıraların dilinden Türk Okulları

Merhum Erdoğan Tüzün , yıllar önce Arnavutluk'ta ilk Türk okullarının kurulması ile ilgili yaşadıklarını anlatmıştı

Hatıraların dilinden Türk Okulları

Hizmet Hareketi’nin önde gelen isimlerinden Erdoğan Tüzün geçtiğimiz günlerde Arnavurtluk'ta vefat etmişti. Merhum Tüzün yıllar önce Arnavutluk'ta ilk Türk okullarının kurulmasına vesile olmuştu. Erdoğan Tüzün 2014'te 'Samanyoluhaber Televizyonu'nde Haber Özel ' programında Arnavutluk'ta ilk açılan okulların hikayesini anlatmıştı. Bir dönem Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Balkanlar gezisine de katılan Tüzün'ün anlattıkları 'Sosyal Medya'da tekrar gündem oldu 



ERDOĞAN TÜZÜN KİMDİR ? 

Mehmet Erdoğan Tüzün, 1943 yılında Isparta’da doğdu. Tüzün, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan Cihan Haber Ajansı’nın Genel Müdürlük ve Zaman gazetesinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği Kurucu asil üyesi olan Tüzün, Kaynak Holding’te danışmanlık görevini üstlendi. Samanyolu Televizyonu’nda yönetim kurulu üyeliği görevini de yürüten Tüzün, 2013 yılından itibaren Fatih Üniversitesi’nde mütevelli heyeti üyesi olarak faaliyet yürüttü.
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