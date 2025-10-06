Hatırlanan senaryo: İBB iddianamesi yandaş medyaya sızdırıldı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesinin Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, İBB soruşturmasına ilişkin 2 bin sayfayı aşan iddianamenin hazırlandığını ve iddianamenin en geç haftaya Salı gününe kadar mahkemeye sunulacağını duyurdu. İddianamenin yandaş gazeteciye sızdırılmasına CHP’li Mahmut Tanal tepki gösterdi.



Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik yürüttüğü soruşturmada sona yaklaşıldığını iddia etti.



Pazarcı, iki ayrı iddianamenin hazırlandığını belirterek, “İlki 2 bin sayfayı aşacak, ikincisi ise daha da kapsamlı olacak” dedi.



Pazarcı, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



‘‘Geliyor, geliyor… Birincisi 2 bin sayfayı aşacak, ikincisi daha hacimli olacak. Tuğla gibi, ciltler dolusu. ‘İddianame nerede, delil yok’ diyenler ne yapacak merak ediyorum!



2 bin sayfayı aşan Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü iddianamesi bu cuma ya da en geç haftaya salı mahkemeye sunulacak. Ekrem İmamoğlu ile ilgili 300’ü aşkın sanıklı iddianame yazılıyor. Daha kapsamlı olacak. Bu ay sonu, en geç kasım ayı başında açıklanacak.



Mahkemede okunmaları bile günler alacak. ‘Delil yok’ diyenler dinlerler, ne varmış görürler.’’



TANAL’DAN SERT TEPKİ



Pazarcı’nın paylaşımına CHP’den tepki geldi. “Soruşturma gizli değil miydi?” diye soran CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı “sızıntı” iddiasıyla harekete geçmeye çağırdı.



Tanal, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Soruşturma gizli değil miydi? O halde Emin Pazarcı bu bilgileri nereden alıyor? 2 bin sayfalık iddianame daha mahkemeye sunulmadan yazılıyorsa, bu gizliliğin açık ihlâlidir.



Cumhuriyet Başsavcısı bu sızıntı hakkında derhâl soruşturma başlatmalıdır. Yoksa ortaya çıkan tablo şudur: Yargı değil, parti yargısı.”



PAZARCI’DAN CEVAP



CHP’li Mahmut Tanal’ın paylaşımına cevap veren Emin Pazarcı ise, “halkın haber alma özgürlüğünü” hatırlatarak şunları kaydetti:



“Derdi bu. Halkın haber alma özgürlüğü bile batıyor! Gizlilik ihlal ediliyormuş! Bir de avukat olacak! İddianamenin yazılmasının gizliliği nerede? Şaşırdılar iyice.”

