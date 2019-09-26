Samanyolu Haber /Gündem / Depremde hepsi sınıfta kaldı! /26 Eylül 2019 21:42

Depremde hepsi sınıfta kaldı!

İstanbul’da 5.8 büyüklüğündeki deprem esnasında ve akabinde iletişim durma noktasına gelmişti. İletişimin aksaması paniği daha da artırdı. Depremde sınıfta kalan Türk Telekom ve Turkcell kendilerini müdafaa etmek için "hatlara bir anda yüklenildi" mazeretini öne sürdü.

İstanbul depreminde panik anları!

SAMANYOLUHABER- İstanbul’da Türkiye saati ile 13:59’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin akabinde yakınlarından haber almak isteyen milyonlarca kişi uzun süre cep telefonlarından kimseye ulaşamadı.

Türk Telekom yaptığı açıklamada mobil hatlarda kesinti olduğunu kabul etti. Turkcell ise ses aramalarına aşırı yüklenildiği için iletişimin aksadığını iddia etti.

"YOĞUNLUK KAYNAKLI KESİNTİ"

Türk Telekom’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz.” denildi.

"SES ARAMALARINDA YOĞUNLUK"

Cep telefonu operatörü Turkcell’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet yapmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

İstanbul’da meydana gelen deprem esnasında ve akabinde iletişim durma noktasına gelmişti. 

Depremde sınıfta kalan Türk Telekom ve Turkcell'in açıklamaları "özrü kabahatinden büyük" yorumlarına sebep oldu. 

Diğer cep telefonu operatörü Vodafone ise açıklama yapma gereği bile duymadı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Hatlara bugün yüklenilmeyecek de ne vakit yüklenilecek? Böyle bir kriz anına hazır değiliz demek yerine muğlak cümlelerle bizimle alay ediyorlar." dedi. 

DEPREM VERGİSİ NEREYE KULLANILDI?

İstanbul Depremi'nde iletişimin durma noktasına gelmesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden sonra "geçici" diye getirilen, daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti tarafından kalıcı hale getirilen ve "deprem vergisi" diye bilinen Özel İletişim Vergisi (ÖİV) gelirlerinin başka maksatlarla kullanıldığını teyit etti. 

Şu ana kadar 40 milyar TL'ye yakın ÖİV tahsilatı yapıldı. 
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