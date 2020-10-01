Hattat, bilirkişi, kriminal uzmanı, Emniyet müdürü...

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, sahte senet düzenleyerek haksız kazanç elde eden çıkar amaçlı suç örgütünün oluştuğu bilgisine ulaştı.





14 Şubat günü, 156 milyon Türk Lirası haksız kazanç elde ettiği belirlenen çeteye yapılan baskında gözaltına alınan 2’si avukat, 7 zanlı tutuklandı.







Polis çetenin faaliyetlerine devam ettiğini belirledi. Çetenin yine sahte 6 senet ile 100 milyon lira haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla 25 Eylül günü şafak vakti ikinci kez operasyon yaptı.





İKİNCİ OPERASYONDA 17 ZANLI TUTUKLANDI





Adana merkezli İstanbul, Adıyaman, Antalya, Ankara ve Kahramanmaraş olmak üzere 6 ilde yapılan operasyonda 2'si kadın 13 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 10’u tutuklanırken 3’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çeteden toplamda 17 zanlı tutuklandı.





Polis çeteyi teknik ve fiziki olarak takip ettiğinde çetenin bir avukat F.P. tarafından yönetildiğini, bu avukatın özel bir bankada çalışan eşinin ise zengin işadamlarını belirleyip hem isimlerini hem de imza örneklerini çeteye verdiklerini tespit etti.





Çetenin hattat üyesi F.T.G.’nin devreye girdiğini belirledi. Ayrıca polis takipte bu hattatın aldığı imzaların aynısını atabilmek için imza hangi kalemle atıldıysa o kalemi alıp en az 6 ay çalışarak imzayı birebir taklit ettiği tespit edildi.





ÇETE İLE ÇALIŞAN HATTATIN LAKABI "SİHİRBAZ"





Bunun karşılığında da hattata yüklü miktarda para verildiği öğrenildi. Ayrıca hattatın eşi N.G.’nin de eşine yardım ettiği öğrenildi. Bu nedenle de hattata çetenin kendi arasında “Sihirbaz” ismini taktığı belirlendi.





Sihirbazın taklit ettiği imzaları daha sonra büyük bir tencereye koyup suda kaynatarak yok ettiği de belirlendi.





Akabinde milyonluk senetler hazırlanarak yine şebekeyle bağlantılı avukatlar vasıtasıyla icraya veriliyordu.





Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre senedin borçlusu görünen işadamı mahkemeye başvurup itiraz ettiğinde senet imza incelemesi için bilirkişiye gidiyordu.





Bilirkişi de yıllarca ‘kriminoloji uzmanı’ olarak görev yapmış emekli 1. sınıf emniyet müdürü R.K. idi. İncelediği senetler için hep ‘gerçektir’ raporu veren R.K. de çetenin adamıydı.





Şebeke bazen de senetlerde borçlu gösterdikleri iş adamıyla ‘pazarlığa’ oturuyor, iş adamı senetteki çok yüksek meblağ yerine daha uygun bir miktarı ödemeye kendiliğinden razı oluyordu.