Samanyolu Haber /Gündem / Hava almak için evden çıkan imam, ağaca asılı halde bulundu /13 Aralık 2021 12:00

Hava almak için evden çıkan imam, ağaca asılı halde bulundu

Gaziantep'te gece saatlerinde hava almak için evden çıkan imam, boş arazide ağaca asılı halde bulundu. İmamın ölümü ile ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netleşecek.

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan dağlık arazide sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları bulunan ve gece saatlerinde hava almak için evden çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı gasilhanede görev yapan imam Mustafa Çakmak'tan yakınları, uzun süre haber alamayınca durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, sabah erken saatlerde Beykent Mahallesi'ndeki dağlık arazide ağaca asılı birinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede asılı şahsın imam Mustafa Çakmak olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi yapılacak

Hayatını kaybeden Mustafa Çakmak'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çakmak'ın ölümü ile ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken, kesinin ölüm nedenin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netleşeceği vurgulandı. Cenaze, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlık'ta defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.
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