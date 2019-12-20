Samanyolu Haber /Sağlık / Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor /20 Aralık 2019 16:14

Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor

Hava kirliliğinin bedensel zararlarının yanında akıl sağlığımızı da olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı. Uzmanlar, temiz havanın depresyon riskini ciddi oranda azaltabileceğini savunuyor.

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University College London'dan bir ekip, 16 ülkeden elde edilen verileri inceleyerek hava kirliliği ve zihinsel hastalıklar arasındaki bağlantıyı araştırdı.

Euronews'te yer alan habere göre çalışmanın bulguları, hava kirliliğine maruz kalmanın depresyon riskini artırdığını ortaya koydu.

Araştırmacılardan Dr. Isobel Braithwaite, kirli havanın insan sağlığını kötü etkilediğinin, kalp ve solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkardığının uzun zamandır bilindiğini hatırlatarak, "Burada hava kirliliğinin ruh sağlığımız üzerinde de aynı şekilde ciddi zararları olduğunu gösteriyoruz ve bu da soluduğumuz havanın acilen temizlenmesi gerektiği anlamına geliyor" şeklinde konuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toz ve duman gibi hava kirliliğine yol açan ince partiküllerin metreküp başı 10 mikrogramın altında tutulmasını öneriyor.

Araştırmacılarsa küresel kirliliğin metreküp başı 44 mikrogramdan 25'e düşürülmesi halinde dünya çapında depresyona yakalanma riskinin yüzde 15 oranında azalabileceğini savunuyor.

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