Hava Kuvvetleri'nde nefret operasyonu: 'Ankesör' suçlmasıyla çok sayıda gözaltı!

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu iddiasıyla belirlenen isimler hakkında adli süreç başlatıldı.





Soruşturma çerçevesinde belirlenen isimler, Ankara'da bulunan büfe, market ve bakkal gibi yerlerdeki kontörlü sabit telefonları kullanarak iletişim kurmak ile suçlanıyorlar.





5'İ GÖREVDE, 5'İ GÖREVDEN ALINMIŞ ASKER...

Bu bilgiler doğrultusunda, 5'i görevde, 5'i görevden ayrılmış asker ve 6'sı sivil olmak üzere toplam 16 kişi için gözaltı kararı verildi.