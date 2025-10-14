Samanyolu Haber /Gündem / Hava Kuvvetleri'nde nefret operasyonu: 'Ankesör' suçlmasıyla çok sayıda gözaltı! /14 Ekim 2025 09:43

Hava Kuvvetleri'nde nefret operasyonu: 'Ankesör' suçlmasıyla çok sayıda gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hukuksuz nefret operasyonları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

SHABER3.COM

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu iddiasıyla belirlenen isimler hakkında adli süreç başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde belirlenen isimler, Ankara'da bulunan büfe, market ve bakkal gibi yerlerdeki kontörlü sabit telefonları kullanarak iletişim kurmak ile suçlanıyorlar. 

5'İ GÖREVDE, 5'İ GÖREVDEN ALINMIŞ ASKER...
Bu bilgiler doğrultusunda, 5'i görevde, 5'i görevden ayrılmış asker ve 6'sı sivil olmak üzere toplam 16 kişi için gözaltı kararı verildi.
