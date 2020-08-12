Samanyolu Haber /Gündem / TSK'nın hava saldırısında iki subayı ölen Irak kızgın /12 Ağustos 2020 10:10

TSK'nın hava saldırısında iki subayı ölen Irak kızgın

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Sidakan bölgesinde düzenlediği İHA saldırısında iki Iraklı yetkilinin ve bir Irak askerinin öldürülmesi' kınanırken, Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yarın Bağdat'a düzenleyeceği ziyaretin iptal edildiği duyuruldu.

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Irak Dışişleri Bakanlığı, 'Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil vilayetinde bulunan Sidakan bölgesine yönelik Türkiye'nin düzenlediği İHA saldırısında iki Iraklı yetkilinin öldürülmesini' kınayarak, "Türkiye'nin mütekerrir askeri ihlalleri Irak egemenliğini, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler sözleşmesini ihlal etmektedir" açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre, 'iki Iraklı sınır güvenlik yetkilisinin ve bir Irak askerinin öldüğü' olayın ardından Irak hükümeti, Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 13 Ağustos'ta gerçekleşmesi planlanan Bağdat ziyaretini iptal etti.

?Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ne protesto notası verileceğini duyuran Irak Dışişleri Bakanlığı "Türkiye'nin ihlallerine karşı açık ve birden fazla seçeneğimiz bulunuyor" açıklamasında bulundu.

Daha önce Türk Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK mensubunun hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği yönünde bir açıklama yapmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verilmişti.  
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