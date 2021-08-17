HAVA-SEN: Kanada'ya uçan THY personeli iltica ediyor

Kanada’ya uçan Türk Hava Yolları (THY) uçaklarının kabin ekiplerinden bazılarının, kimlik ve pasaportlarını otel odasında bırakarak bu ülkeye iltica başvurusunda bulunduğu ileri sürüldü. Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVA-SEN) Başkanı Seçim Seçkin Koçak, yapılan iltica başvurularının yaşam koşulları etkisiyle yapıldığını belirtti. Koçak, havayolu çalışanlarının da Z kuşağı ile aynı kaygıları taşıdıklarını da kaydetti.





‘KURTULUŞ OLARAK GÖRÜYOR OLABİLİRLER’





Sözcü’den Taylan Büyükşahin’in haberine göre; Türkiye’nin kırılganlığının ve belirsizliklerinin fazla olduğunun düşünüldüğünü dile getiren Koçak, “Sosyal yaşam gibi pek çok etken var. Havacılık çalışanlarının bütün ülkeleri görmesi de bunu etkiliyor. Orada insanlarla tanışıyorlar. Sıkışmışlıktan kurtuluş olarak görüyor olabilirler” diye konuştu.

‘BUNU DEĞERLENDİRİP GİDİP ORADA ÇALIŞIYOR’





THY personelinin iltica dışında ücretsiz izin alarak ABD’de şoförlük, kasiyerlik ve garsonluk gibi işler yaptığı da ifade ediliyor. HAVA-SEN Başkanı Seçim Seçkin Koçak, “Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği alan veya ücretsiz izne çıkan kaptanlar dâhil birçok personel bunu yaptı. Vizeleri olan ülkelerde bunu değerlendirip gidip oralarda çalıştılar” dedi.