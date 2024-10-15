Samanyolu Haber /Gündem / Hava sıcaklığı 6 ila 12 derece azalacak /15 Ekim 2024 20:43

Hava sıcaklığı 6 ila 12 derece azalacak

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları ülkenin kuzey ve batı kesimlerinden başlayarak düşecek. Hava sıcaklıklarının perşembeden itibaren kuzey ve batı kesimlerden başlamak üzere 6 ila 12 derece azalması bekleniyor.

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Yurtta hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerinden başlayarak azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, perşembeden itibaren hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerden başlamak üzere 6 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

Soğuk hava, kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürecek. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yağış geçişleri görülecek.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte Karadeniz'in yüksek kesimleri ve yaylaları ile Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı görülecek.

Zirai don riskine karşı meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi gerekiyor.
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