Samanyolu Haber /Teknoloji / Hava taksi dönemi başlıyor /25 Ekim 2022 09:47

Hava taksi dönemi başlıyor

Amerikalı elektrikli uçak üreticisi Archer Aviation, 2025'te yaklaşık 250 elektrikli hava taksisi üretmeyi planladığını açıkladı.

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2024 sonunda uçan taksilerine uçuş sertifikası almayı hedeflediğini de belirten şirketin tepe yöneticisi Adam Goldstein, ikinci yıllarında üretim sayısını 500'e, üçüncü yılda 650'ye daha sonra da yılda 2 bin araca çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bununla birlikte uzmanlar uçuş sertifikası sorunu çözülmeden bu hedeflere ulaşmanın oldukça güç olduğunu belirtiyor. Ayrıca hala bu yeni hava taşıma aracı için kural hazırlığı sürecindeki ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA), bu araçları küçük uçaklar yerine güç kaldıran uçaklar olarak tanımlaması sertifika gecikmelerine ilişkin endişeleri daha da artırdı.

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Toyota ve Delta Havayolları gibi endüstriyel devlerin desteklediği bu yeni sektör, sertifikasyon sorununun yanı sıra, uygun bir hava trafik yönetim sistemi geliştirme ve batarya teknolojisi iyileştirmeleriyle ilgili önemli zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.

Archer hisseleri sene başından beri yüzde 54 değer kaybetti.
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