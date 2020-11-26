Samanyolu Haber /Gündem / Hava yolu şirketleri hükümetten yardım istedi /26 Kasım 2020 19:18

Hava yolu şirketleri hükümetten yardım istedi

Corona salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında havacılık sektörü geliyor. Sınırların kapatılması ile zor durumda kalan şirketler yardım için hükümetin kapısını çaldı. Hava yolu şirketlerine sağlanması planlanan kredi desteğinin 20 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor.

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Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hava yolu şirketleri zor bir dönem geçirirken, hükümetin sektöre kredi desteğine sıcak baktığı belirtildi.

Konu hakkında bilgi sahibi sektör kaynaklarına göre söz konusu kredi paketinin toplam büyüklüğü 20 milyar TL olacak. Kaynaklar, sektör temsilcilerinin belirli bir süre ödemesiz olmak üzere en az 48 ay vadeli ve sabit Türk Lirası faizli bir kredi paketi talebinde bulunduğunu, Ulaştırma Bakanlığı’nın konuya sıcak baktığını, ilgili bakanlarla görüşülüp detaylar için en kısa sürede sektörle bir araya gelineceğini belirttiğini aktardı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bloomberg HT’den Burak Karagöz’ün haberine göre, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu'yla görüştü.

Bakan, heyetin sektöre yönelik taleplerini dinlerken, havacılık sektörünün yanında olduklarını ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına rağmen her alanda ciddi çalışmalar yaptıklarını, yatırımların alınan tedbirler çerçevesinde devam ettiğini anımsatan Bakan Karaismailoğlu, havacılık sektörünün de yaşanılan süreçten fazla etkilenmemesi için bakanlık olarak tedbirleri aldıklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

TÖSHİD BAŞKANI NANE: TALEPLERİMİZİ SAYIN BAKANIMIZ SUNDUK

TÖSHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane ise devletin her zaman yanlarında olduğunu kaydederken, “Havacılık sektörü olarak yaşadığımız süreci Sayın Bakanımıza ilettik ve taleplerimizi sunduk. Salgından etkilenen sektörlerin başında geliyoruz. Bu sürede devletimizin desteğini de her zaman yanımızda gördük. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ile de görüştük. Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sıkıntılı süreci el birliğiyle atlatacağız” dedi.
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