Havaalanında Kılıçdaroğlu ile görüntüleri çıkan AKP'li vekilden açıklama

AKP Urfa Milletvekili Ahmet Akay, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamasının gündem olmasının ardından açıklama yaparak "CHP Genel Başkanı ve heyeti GAP Havalimanından özel jetle Hatay’a gitmek üzere bulunmaktayken ayaküstü selamlaştık, konu bundan ibarettir" dedi.







Kılıçdaroğlu dün Urfa'dan Hatay'a giderken GAP Havalimanını kullandı. Kılıçdaroğlu'nun havalimanında CHP'li isimlerle tokalaştığı fotoğrafta AKP Urfa Milletvekili Ahmet Akay'ın da olması dikkat çekti.







AKP'li Akay, Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya gittiğine dair paylaşımlar yapılmasının ardından söz konusu kareye dair açıklama yaptı.





'AYAKÜSTÜ SELAMLAŞTIK, KONU BUNDAN İBARET'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akay iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı:





"Deprem nedeniyle bulunduğum memleketim Şanlıurfa'da, 9 Şubat 2023 tarihinde yapılacak olan ve 11 ili kapsayan OHAL ilanı için TBMM çalışmalarına katılmak üzere 8 Şubat günü 21.30 uçağıyla Ankara'ya dönüşüm esnasında, aynı zamanda CHP Genel Başkanı ve heyeti GAP Havalimanından özel jetle Hatay’a gitmek üzere bulunmaktayken ayaküstü selamlaştık, konu bundan ibarettir."