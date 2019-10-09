Samanyolu Haber /Gündem / Havaalanlarında 'yargı' birimleri kurulacak /09 Ekim 2019 10:22

Havaalanlarında 'yargı' birimleri kurulacak

Adli sicil işlemlerinden kaynaklı sorunlar, icra, vergi borcu ve benzeri başka konular nedeniyle son dakikada yurt dışına çıkamayan vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla, havaalanlarına yargı birimleri kurulacak.

SHABER3.COM

AK Parti'nin geçen hafta sonu gerçekleştirilen Kızılcahamam'daki geleneksel istişare kampında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakanlıklarının yürüttükleri çalışmalar hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.
Gül sunumu sırasında, bakanlık olarak yürüttükleri yeni bir çalışmayı açıkladı.

Gül, yurt dışı çıkışı bulunan havaalanlarında hakkında arama kararı, adli sicil işlemlerinden kaynaklı sorunlar, icra, vergi borcu ve benzeri başka konularla ilgili idari işlem bulunan vatandaşların zaman zaman son dakika sürprizleriyle karşılaşabildiklerini anımsattı.

Gül, vatandaşların haberlerinin dahi olmadığı işlemler gerekçesiyle yurt dışına çıkamadıklarını ve saatlerce havaalanlarında alıkonulabildiklerini belirterek, bu tip durumlara anında müdahale edip sorunu çözebilecek bir birimin yurt dışı çıkışlı tüm havaalanlarına kurulacağını söyledi.
AK Parti kurmayları hâkim ya da savcının yetkili olacağı bu birimlerin SEGBİS ile entegre olacağını, bu sayede ilgili kişilerin ifadelerinin de alınabileceğini belirterek, “Bazen hakkında düşmüş bir kararın sicil kaydından silinmemesi dahi insanların yurt dışına çıkmasına engel olabiliyor. Kurulacak bu birimler sayesinde vatandaşın mağduriyeti asgariye indirilecek. Hemen bu birimlere yönlendirilecek ve mümkün olabiliyorsa sorunları çözülerek” bilgisini verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Havaalanlarında 'yargı' birimleri kurulacak Sonraki Haber >>

Boğaya karşı gelmek çarptı

Boğaya karşı gelmek çarptı

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

İSPARK'ta İlk Kez Kadınlar Görevde

İSPARK'ta İlk Kez Kadınlar Görevde

Çarpıcı '7 Ekim' iddiası

Çarpıcı '7 Ekim' iddiası

Yurt dışına çıkmak zorunda kalan bir doktorun yaşadıkları

Yurt dışına çıkmak zorunda kalan bir doktorun yaşadıkları

Yol , Çile ve Akıbet

Yol , Çile ve Akıbet

Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

KHK'lılara Almanya'dan destek

KHK'lılara Almanya'dan destek

Ayın elemanına ilginç hediye

Ayın elemanına ilginç hediye
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:50:32