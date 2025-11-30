Samanyolu Haber /Teknoloji / Havacılık devi Airbus diken üstünde! Şimdi de motorda sorunu çıktı /30 Kasım 2025 11:52

Havacılık devi Airbus diken üstünde! Şimdi de motorda sorunu çıktı

Airbus, PW1100G motorlu A320neo serisinde aşırı soğuk hava ve donma sisi şartlarında kalkışı yasaklayan yeni bir prosedür yayınladı. Karar, motorlarda 'anormal buz birikimi' tespit edilmesinin ardından alındı.

Airbus, Pratt & Whitney PW1100G-JM motorlu A320neo ve A321neo uçaklarında aşırı soğuk hava koşullarında 'motor buzlanması' riskinin artması üzerine geçici kalkış kısıtlaması getirdiğini açıkladı. Donma sisi (freezing fog) ve 150 metrenin altındaki görüş mesafesi bir araya geldiğinde bu uçakların kalkış yapmasına izin verilmeyecek.

SORUN NASIL FARK EDİLDİ?
Sorun, Kazakistan’ın Almatı Havalimanı’nda Air Astana filosuna ait uçaklarda motor fanlarında anormal buz birikimi görülmesiyle fark edildi. Airbus’ın yayımladığı geçici operasyonal bültene göre, soğuk-soak senaryolarında motorlarda ek ısındırma süresi, ilave görsel muayene ve kalkış öncesi güç artırma testleri zorunlu hale getirildi. Kısıtlama yalnızca PW1100G motorlu A320neo ve A321neo modelleri için geçerli. CFM LEAP motorlu uçaklar etkilenmiyor. Kararın özellikle Kanada, Kuzey Avrupa, ABD’nin kuzeyi ve Orta Asya’daki havalimanlarında gecikme ve iptallere yol açabileceği belirtiliyor.

Pratt & Whitney, sorunun belirli üretim serileriyle sınırlı olduğunu ve kalıcı çözüm üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Airbus ise kısıtlamanın geçici olduğunu, teknik çözüm tamamlandığında prosedürün yeniden güncelleneceğini bildirdi.
