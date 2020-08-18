Samanyolu Haber /Ekonomi / Havacılık devi krizde /18 Ağustos 2020 11:59

Havacılık devi krizde

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında en fazla hasar havacılık sektörü ve bu sektöre bağımlı şirketlerde.

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Dünyanın en büyük iki uçak imalatçısından biri olan Boeing Co. bu yıl ikinci kez çalışanlara gönüllü bir işten çıkarma paketi sunacak.

Buna göre şirket nisan ayında ilan ettiği yüzde 10'luk tenkisatın da üzerine çıkacak.

Bloomberg News, Boeing Genel Müdürü (CEO) Dave Calhoun'a ait bilgi notuna atıf yaptığı haberinde işten ayrılma paketinin şirket birimlerinin yanı sıra ticari uçak ve hizmet işletmelerindeki çalışanlara da sunulacağını kaydetti. 

BOEING VE AIRBUS ZORDA

Calhoun, "Ne yazık ki işten çıkarmalar yeni gerçeğimize uyum sağlamak, likiditeyi muhafaza etmek için zor, fakat gerekli." şeklinde konuştu.

Koronavirüs salgını sebebiyle hava yolu şirketlerinin yeni uçak siparişlerini iptal etmesi karşısında Boeing ve Avrupalı rakibi Airbus SE üretimi azalttı, maaş ve primleri azalttı. 

Ancak hem salgının hem de havacılıktaki krizin devam etmesi sebebiyle iki dev personel sayısında daha fazla tenkisat yapacak. 
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