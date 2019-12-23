Havacılık devinde deprem!

Boeing bugün peş peşe iki duyuru yayımladı. İlk duyuruda Dennis A. Muilenburg'un 23 Aralık'tan geçerli olmak üzere genel müdürlük (CEO) görevinden istifa ettiği kaydedildi.





İkinci duyuruda ise David L. Calhoun'un yeni CEO ve başkan olarak tayin edildiği belirtildi.





Boeing firmasını yeni genel müdürü Calhoun, 13 Ocak 2020'de göreve başlayacak.





Boeing CFO'su Greg Smith ise kısa geçiş döneminde CEO vekili olarak görev yapacak.

Şirket, yönetim değişikliğini güvenin tekrar tesis etmek için gerekli olduğunu belirtti.





İKİ 737 MAX-8 FACİASINDA 346 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





Boeing'in 737 MAX-8 modeli iki uçağı geçen yıl düşmüştü.





Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının düşmesi sonucu 157 kişi hayatını kaybetmişti.





2018 yılı ekim ayında Lion Air'e ait bir başka Boeing 737 de Endonezya'nın başşehri Cakarta'dan kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüş ve mürettebatla birlikte 189 kişi hayatını kaybetmişti.





Her iki kaza Boeing'in piyasa sürmesinin üzerinden henüz iki yıl dahi geçmeyen MAX modelleriyle ilgili kaygıları artırmıştı.





Firma MAX-8 modellerinde yazılım hatası olduğunu kabul etmişti.



