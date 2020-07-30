Havacılık devinden zarar rekoru!

Dünyanın en büyük iki uçak imalatçısından biri olan AIRBUS, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) etkisiyle 2020 yılının nisan-mayıs-haziran döneminde 1,23 milyar euro ile beklentilerin üzerinde zarar açıkladı.





Şirket uzun menzilli A350 jetinin üretimini azaltacağını duyurdu.







AIRBUS, Koronavirüs'ün havayolu seyahatinde sebep olduğu çöküş sebebiyle siparişler iptal edildiği için satış hasılatı ikinci çeyrekte 4,4 milyar euro azaldı.





GENİŞ GÖVDELİ UÇAK İMALATI DURDU





AIRBUS Genel Müdürü Guillaume Faury gazetecilere verdiği mülakatta, "Bunun uzun ve yavaş bir toparlanma olacağına inanıyoruz." dedi. Faury hava trafiğinin öngörülenden daha yavaş toparlandığını söyledi.





Kriz, özellikle geniş gövdeli uzun menzilli jetlere olan talebi etkilerken; talebin normale dönmesiyle en yavaş toparlanmanın da yine bu uçaklarda olması bekleniyor.





AIRBUS bu sürenin 2023 ya da 2025'i bulabileceğine belirtiyor.





Aylık bazda geniş gövdeli A350 üretimini nisanda 9,5'ten altıya indiren şirket bu sayıyı beşe düşürdüğünü açıkladı.





İKİ DEV KÜÇÜLMEK İÇİN İŞÇİ ÇIKARACAK





AIRBUS'ın bu hamlesi, Boeing'in dünkü açıklamalarını takip etti. İkinci çeyrek satışları salgın sebebiyle yüzde 25 düşen Boeing dün 787 ve 777 jet programlarının üretimini azaltacağını ve 737 MAX üretimini artırma planlarını erteleyeceğini duyurmuştu.





Kriz öncesi seviyelere kıyasla Boeing yaklaşık iki yıl boyunca üretiminin yüzde 40 düşürmeyi öngörüyor.





AIRBUS, 1 Temmuz'da krizle başa çıkmak için işgücünün yüzde 11'ine tekabül eden 15 bin kişiye kadar tenkisata gideceğini açıklamıştı.