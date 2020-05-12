Havacılık sektörü krizde: Dev şirketten iflas kararı

Uçuşların neredeyse durdurulduğu havacılık sektöründe dev şirketler krize girdi. Krize yenik düşen dünyanın ikinci en eski havayolu şirketi Kolombiyalı Avianca iflas başvurusunda bulundu.







Şirketin iflas başvurusunda "Covid-19 salgınının öngörülemez etkisi" ifadeleri yer aldı.





Bunun üzerine Kolombiyalı Havayolu'ndan bir açıklama geldi. CNN International'ın haberine göre iflas başvurusu kararı, devam eden salgın sırasında "operasyonları korumak" amacıyla verildi.





21 KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR





İflas başvurusunda bulunan hava yolu şirketi Avianca doğrudan Latin Amerika'da 21 bin kişiyi istihdam ediyor. Avianca'nın faaliyet gösterdiği ülkelerin yaklaşık yüzde 90'ı seyahat kısıtlaması altında.





Önceki günlerde dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden Lufthansa'nın iflası gündeme gelmişti. Almanya'nın hava yolu lideri Lufthansa Koronavirüs'ten en derin darbeyi alan şirketlerin başında geliyor. Şirket, devlet yardımı şartlarının ağır olduğunu belirterek iflas ilan etmeyi düşünüyor.





Şirket böylelikle iflas koruması elde edecek.





Havayolu şirketleri Koronavirüs salgını öncesinde de zor günler geçiriyordu. 2019 yılı havayolu şirketleri açısından zor geçmişti. Başta dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz Thomas Cook'un yanı sıra en az 18 havayolu şirketi iflas etmişti.





İflas eden dev havayolu şirketleri arasında Jet Airways, Flybmi ve Avianca Brasil gibi isimler de yer alıyordu.





Şirketlerin iflasında yüksek yakıt maliyetleri ve güçlü bir dolara karşı rekabet edememeleri gibi nedenler gösteriliyordu.





İflas eden havayolu şirketleri:





Adria Airways (Slovenya)





Air Philip (Güney Kore)





Aerolineas de Antioquia (Kolombiya)





Aigle Azur (Fransa)





Al Naser Wings Airlines (Irak)





Asian Express Airline (Tacikistan)





Avianca Argentina (Arjantin)





Avianca Brazil (Brezilya)





California Pacific Airlines (ABD)





Fly Jamaica Airways (Jamaika)





Flybmi (İngiltere)





Germania (Almanya)





Insel Air (Curacao)





Jet Airways (Hindistan)





Thomas Cook (İngiltere)





Wisdom Airways (Tayland)





WOW Air (İzlanda)





XL Airways (Fransa)