Samanyolu Haber /Dünya / Havacılık şirketleri sağlık pasaportu uygulamasını kullanmaya başladı /08 Mayıs 2021 10:48

Havacılık şirketleri sağlık pasaportu uygulamasını kullanmaya başladı

Gulf Air, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) sağlık seyahati pasaportunu dünden itibaren Londra, Atina ve Singapur uçuşlarında kullanmaya başladı.

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Bahreyn resmi haber ajansının (BNA) haberine göre, Gulf Air şirketinden yapılan açıklamada, IATA sağlık seyahati pasaportunu kullanma uygulamasına geçildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu adımla Londra, Atina ve Singapur'a giden biyometrik pasaport sahiplerinin, KOVID-19 taraması için hükümetin talepleri doğrultusunda seyahatlerini yönetmelerine yardımcı olan uygulamayı deneme imkanı bulacakları ifade edildi.

IATA sağlık seyahati pasaportu, pasaport sahibinin koronavirüs ve koronavirüs aşısı hakkındaki bilgilerini ve dünyanın farklı ülkelerindeki seyahat şartlarının kaydını içeren bir uygulama.
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