Havada 1 milyon kişi işsiz kalacak

Havacılık uzmanı Uğur Cebeci, kriz nedeniyle dünya çapında havacılık sektöründe çalışan en az 1 milyon kişinin işsiz kalacağını söyledi.







Cebeci, Hürriyet'teki yazısında, "Sektörün çok hızlı bir şekilde batma noktasına doğru gittiğini belirten uzmanlar daha az çalışanla sistemi çevirmenin formüllerini arıyorlar. Birçok ülkede sendikalar ayaklanmış durumda. Her ülkede havacılık sektörü için devlet yardımı isteniyor, vergilerin sıfırlanmasıyla işe başlanması bekleniyor” diyor.





Cebebi, işin Türkiye'ye bakan yönüne dair bilgiler paylaşırken, Türk Hava Yolları’ndaki (THY) durumu şöyle aktarıyor:





"Bundan böyle THY’de yönetici kadrosunda olup makam aracı kullananlar başta yakıt, yol geçiş ücretleri gibi masrafları kendileri ödeyecekler. Şirket ağırlıklı olarak işten çıkarmalara karşı bir tavrı benimsemiş durumda. Ama yine de ne olacağını zaman gösterecek. Başta üst yöneticiler olmak üzere tüm maaşlarda yüzde 10 ila yüzde 30 arasında bir kesinti belirlenecek. İkramiye ödemeleri tamamen durdurulacak. Şirket içinde büyük bir tasarruf politikası gündeme alınacak. Devlet desteği konusunda Cumhurbaşkanı’ndan gelen söz ile biraz rahatlayan şirket, devlete fazla yük olmamak için bütün çareleri araştırıyor. Yurt dışında sadece beş noktaya uçan şirket, iç hatlarda uçuşlarını Anadolu Jet’le yapıyor. Ayrıca uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan ödemelerini yapmayı da sürdürüyor. Öte yandan THY’nin ortak kuruluşu DO&CO toplam 894 kişi çıkarıldı. Öncelikli olarak 194 uçan şefi çıkaran şirket sonra da toplam 700 kişi ile yollarını ayırdı."