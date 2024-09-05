Samanyolu Haber /Gündem / Havada büyük panik: THY uçağında 6 kişi yaralandı /05 Eylül 2024 19:39

Havada büyük panik: THY uçağında 6 kişi yaralandı

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan uçak türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi yaralandı.

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THY’nin TC-JJE kuyruk tescilli, TK-24 sefer sayılı İstanbul-Taipei seferini yapan uçak, Taipei Havalimanı’na inişe 2 saat kala türbülansa girdi.

Uçakta 214 yolcu bulunurken, olay nedeniyle 4’ün yolcu 2’si kabin görevlisi olmak üzere 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Türbülansa giren uçak yerel saatle 18.01’de Taipei Havalimanı’na inişini gerçekleştirdi.

2 YOLCU HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre olayla ilgili açıklamalarda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Uçağımız Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş olup, sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir" dedi.
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