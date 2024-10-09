Havada kabus: THY pilotu sefer sırasında hayatını kaybetti, uçak acil iniş yaptı

Amerika’nın Seattle kentinden bu sabah havalanan THY uçağının pilotu, uçak havalandıktan sonra baygınlık geçirdi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.







THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sefer sırasında baygınlık geçiren kaptan pilot İlçehin Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.





UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

THY'nin Seattle-İstanbul seferini yapan uçağı, Kaptan İlçehin Pehlivan'ın uçuş sırasında ölümü nedeniyle New York JFK Havalimanı'na doğru inişe geçti.





THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "TK204 sefer sayılı Seatle-İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot'u İlçehin Pehlivan, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak Kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir" paylaşımında bulundu.





Üstün şunları söyledi:





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"2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları’nda görev yapan İlçehin Pehlivan, 59 yaşındaydı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezinde 08.03.2024 tarihinde periyodik sağlık muayenesi yapılmış olup, görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir.







Uçağımız New York’a iniş kararı almış olup, yolcularımızın yurda dönüşleri New York istasyon üzerinden planlanmaktadır. Türk Hava Yolları ailesi olarak, kaptanımıza Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerine sabır diliyoruz."