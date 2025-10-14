Havada kaldı: Yandaşların ‘uçak’ propagandasın çöktü meğer tesadüfmüş

Başta Hürriyet, Sabah, yeni Şafak gazeteleri olmak üzere onlarca iktidar destekçisi medya kuruluşu Erdoğan’ın uçağının inememesini “Havada rest”, “Netanyahu’yu yoldan çevirdi”, “Diplomatik türbülans”, “Emrivakiye onu minute”, “Katile rest” gibi başlıklarla “ikinci one minute vakası” olarak lanse ettiği kara propaganda ne İletişim Başkanlığı tarafından ne de Saray’ın diğer ilgili birimlerince yalanlanmadı.





Bu düşüncelerle Şarm El-Şeyh’e doğru uçmaya devam ettik. Tam 12.44’te uçağın tekerleri açıldı. Havaalanına doğru inmeye başladık. Tekerler piste değmek üzereyken tam saat 12.47’de uçak burnunu havaya kaldırıp havalandı. O anda Netanyahu’nun zirveye katılmasını protesto edip dönüyor algısı oluştu. O sırada arka kapı diplomasisinde neler yaşandı bilmiyoruz.













‘PİSTTE UÇAK OLDUĞU İÇİN PAS GEÇİLMİŞ’





MEDYA OMBUDSMANI BİLDİRİCİ: ERDOĞAN’A SORAMAMIŞLAR…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Mısır’daki barış zirvesine İsrail Başbakanı Netanyahu’nun katılacağını duyunca uçağına inmeme talimatı verdiği iddialarını manşetten veren yandaş gazeteciler, televizyon ve medya kuruluşlarını yine bir yandaş gazeteci yalanladı. Hürriyet gazetesinin de “Havada rest” başlığını uygun gördüğü olayla ilgili Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi olayın iç yüzünü ortaya koyan bir yazı kaleme aldı. Buna göre Erdoğan’ın uçağı Netanyahu gelirse ben inmem” tepkisi nedeniyle değil, o sırada pistte başka bir uçak olduğu için inememişti.Kısa sürede sosyal medyada gündem olan kara propaganda haberi manşetleri süslerken gerçeğin öyle olmadığı ise uçakta bulunan yandaş gazeteci Abdülkadir Selvi’nin yazısıyla ortaya çıktı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, o anları şöyle anlattı:“Uçağımız Kahire üzerinden Şarm El-Şeyh’e doğru süzülürken Trump’ın Sisi’nin düzenlediği zirveye Netanyahu’yu davet ettiği haberi geldi. Uçakta moraller bozuldu. Gazeteciler olarak aramızda Netanyahu gelir mi gelmez mi, Erdoğan’ın tavrı ne olur, Trump, Netanyahu’yu uçağına alıp Şarm El-Şeyh’e getirir mi tartışması yaşandı. Ama aklımız uçağın ön kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin yaptığı değerlendirmelerdeydi. Netanyahu gelecek mi gelmeyecek mi tartışmamız uzun sürmedi. Çünkü, Mısır’dan son dakika olarak Netanyahu’nun zirveye katılacağı haberi geldi. Bu haber moralleri bozdu. Sisi yine yaptı yapacağını diye düşündük. Kriz geliyordu.Uçağımız havada bir tur attı, saat 13.06’da tekrar inişe geçtik. Cumhurbaşkanının uçağının tekerleri piste değerken Netanyahu’nun zirveye katılmayacağı haberi geldi. Derin bir oh çektim. Uçağın pisti pas geçmesinin Netanyahu’nun zirveye katılıp katılmayacağı ile bir ilgisi olup olmadığını o sırada öğrenemedik. O sırada saatler 13.09’u gösteriyordu ve Cumhurbaşkanı’nın uçağı havaalanına indi. Uçak havada 19 dakika tur attı. Erdoğan tam 13.36’da havaalanına indi.Netanyahu’nun zirveye katılacağı haberi ile uçağın pisti pas geçmesi aynı zamana denk gelince, “İkinci one minute” olayı mı yaşandı havası oluştu. Ama uçağın pas geçmesi olayının teknik bir olay olduğu ortaya çıktı. Pistte uçak olduğu için pas geçilmiş.”Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Erdoğan’ın Mısır’daki barış zirvesine Netanyahu’nun katılacağını duyunca uçağına inmeme talimatı verdiği iddialarını manşetten veren gazeteleri eleştirdi. Bildirici, “Gerçekten Netanyahu’nun açıklaması, uçağın inişinden dakikalar öncesine rastladı ama o sırada pist doluymuş! Erdoğan’ın, Netanyahu’nun Şarm El Şeyh’teki zirveye katılmasına yönelik itirazını ‘Diplomatik türbülans’, ‘Emrivakiye onu minute’, ‘Katile rest’ gibi manşetlerle büyüttüler. Fakat bu kadar önem verdikleri konuyu Mısır’dan dönerken uçakta Erdoğan’a soramamışlar! Ne büyük çelişki bu böyle…” dedi.