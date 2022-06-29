Samanyolu Haber /Gündem / Havada kaos bitiyor /29 Haziran 2022 12:33

Havada kaos bitiyor

Almanya’da hükümet, havalimanlarında personel eksikliğinden dolayı yaşanan kaosa son vermek için başta Türkiye olmak üzere yabancı ülkelerden işçi alımına onay verdi. Gelecek işçilere sözleşmeli ücret tarifesi uygulanacak ve konaklama imkânı sunulacak. Türkiye’den yaklaşık 3 bin işçi alınabileceği tahmin ediliyor.

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Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing (FDP), Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD) ve Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil (SPD), ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında alınan kararı tanıttı. İçişleri Bakanı Faeser, “Şirketlerin yurt dışından, özellikle de Türkiye’den yardımcı işçi kullanmalarına imkân tanıyoruz” dedi. Faeser, güvenlik gereksinimleri söz konusu olduğunda hiçbir taviz verilmeyeceğini vurguladı. Havalimanlarındaki sorunun sadece Almanya’da olmadığını belirten Ulaştırma Bakanı Wissing, “Bu, Avrupa genelinde yaşadığımız bir sorun. Bu konuda çok endişeliyiz, çünkü insanların hayal kırıklığını görüyoruz. Bu nedenle federal hükümette inisiyatif almaya karar verdik” dedi. Ancak konunun farklı uzmanlık birimlerinin alanına girdiğini vurgulayan Wissing, “Yer hizmetlerini organize eden firmalarda ve güvenlik kontrolleri alanında uzman eksikliği var. Zor bir konu, çünkü pandemide kaybettiği kalifiye işçileri sadece özel sektör geri getirebilir” diye konuştu.

DÜŞÜK ÜCRET POLİTİKASINA İZİN YOK

Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil da havacılık sektörü verilerine göre Türkiye’de havalimanlarında şu anda ihtiyaç duyulmayan birkaç bin civarında personel olduğunu söyledi. Devletin, bu kişilerin Almanya’da geçici istihdamı için giriş ve oturma izinleri ile çalışma izinlerinin hızlı bir şekilde almalarını sağlayacağını belirten Heil, daha önce de açıkladığı gibi gelecek kişilerin maaşlarında herhangi bir düşük ücret politikasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Heil, gelecek personele ücret tarifesine göre ödeme yapılması gerektiği ve iyi bir konaklama imkânı sağlanması gerektiğini kaydetti. Havalimanlarındaki kaosa çözüm olarak alternatif uygulamalar da düşünülüyor. Buna göre işlemlerin hızlanması için yolculara bavul sayısı kısıtlaması da planlanıyor. Ayrıca, havalimanlarında havayolu şirketlerinin iniş ve kalkıştaki en çok rağbet gösterdiği ‘prime time’ süresi içindeki seferlerin azaltılması da gündemde. Havalimanlarında gece uçuşlarının süresinin 1 saat uzatılması da gündeme alınan öneriler arasında yer alıyor.
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