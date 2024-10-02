Samanyolu Haber /Gündem / Havada kaos: Uçuşlar iptal oldu, acil inişler başladı /02 Ekim 2024 00:05

Havada kaos: Uçuşlar iptal oldu, acil inişler başladı

İstanbul çıkışlı İran, Irak ve Ürdün'e yapılacak hava yolu seferleri iptal edildi. Orta Doğu'daki durum nedeniyle yakıt problemi yaşayan bazı uçaklar Türkiye'deki havalimanlarına acil iniş gerçekleştiriyor.

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İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından yerli ve yabancı hava yolu şirketlerinin bu gece ve yarın İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarından Ürdün, İran ve Irak'a yönelik uçuşları iptal oldu.

Ayrıca bu ülkelere doğru sefer halindeki uçaklarının rotalarını değiştiren pek çok hava yolu şirketi, iniş için uçaklarını İstanbul, Sabiha Gökçen ve çevre havalimanlarına yönlendirdi.

Hava sahasının kapanması nedeniyle yakıt kritiğine giren yabancı hava yolu şirketlerine ait çok sayıda uçağın da İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

YAKITI AZALAN 20 UÇAK İSTANBUL’A YÖNLENDİRİLDİ

İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının kapanması ve hava sahalarının kapatılmasından dolayı yerli ve yabancı birçok havayolu şirketinin Orta Doğu uçuşlarında aksaklıklar yaşanıyor.

Yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle havada tur atmak zorunda kalan ve yakıt kritiğine giren uçaklar, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Antalya ve Ankara'ya yönlendiriliyor.

Orta Doğu uçuşu gerçekleştirmesi planlanan 20 uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

BAZI UÇAKLAR BAKÜ’YE İNDİ

Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, İran hava sahasının kapanması dolayısıyla bazı uluslararası hava yolu şirketlerinin havalimanına acil iniş talebiyle başvuruda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Varşova-Mumbai uçuşunu gerçekleştiren "LOT Polish Airlines"a ait "Boeing 787" tipli uçağın yerel saatle 21.47'de Bakü'ye başarıyla iniş yaptığı belirtildi.

Qatar Airways'e ait Moskova-Doha seferini yapan "Boeing 787" uçağının kaptanının da zorunlu iniş talebinde bulunduğunu ve söz konusu uçağın 21.53'te Bakü'ye iniş yaptığı kaydedildi.
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