Samanyolu Haber /Ekonomi / Havada Korona şoku /13 Ağustos 2020 10:57

Havada Korona şoku

Pegasus Hava Yolları nisan-mayıs-haziran döneminde 927 milyon TL zarar etti. Şirketin aynı dönemde satış hasılatı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisi ile yüzde 94 azaldı.

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Ali Sabancı'nın yönetim kurulu başkanlığı görevini ifa ettiği Pegasus Hava Yolları'nda Koronavirüs şoku.

Şirket 2020 yılının ikinci çeyreğinde (nisan-mayıs-haziran) 927 milyon TL net zarar açıkladı. Şirketin cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 azaldı.

Şirketin zararındaki artışta, petrol fiyatlarındaki oynaklığa karşı korunmak için yaptığı işlemlerin Covid-19 salgınında aksi yönde sonuç vermesi etkili oldu.

YOLCU SAYISI TEMMUZDA YÜZDE 64 AZALDI

Pegasus’un temmuzda yolcu sayısı ise karantina günlerine göre biraz düzeldi. Ancak yolcu sayısı (1 milyon) geçen yıla kıyasla yüzde 64 daha az oldu.

Kapasitenin yıllık yüzde 64 azaldığı ayda doluluk oranı yüzde 77,1 oldu. İç hat doluluk oranı yüzde 82, dış hat oranı ise yüzde 63,6 olarak açıklandı.

Şirketin ilk yedi aylık yolcu ve kapasite düşüşü yüzde 56 seviyesinde.
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