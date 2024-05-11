Samanyolu Haber /Gündem / Havada panik: Süper Lig ekibini taşıyan uçağa yıldırım düştü /11 Mayıs 2024 19:00

Havada panik: Süper Lig ekibini taşıyan uçağa yıldırım düştü

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor kafilesini taşıyan THY uçağına yıldırım düştü. Uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı'na tekrar döndü.

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına yıldırım düştü.

Süper Lig'de deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Erkilet Havalanı'ndan THY'nin 15.15 uçağıyla maç için İstanbul'a gitmesi planlandı. Hava şartları nedeniyle rötar yapan uçak saat 17.00'de havalandı.

Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı'na tekrar döndü.

Kayserispor kafilesinin havaalanında bekleyişi devam ediyor.
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