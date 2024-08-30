Samanyolu Haber /Gündem / Havada panik: Yolcu kabin ekibine saldırdı, uçak acil iniş yaptı /30 Ağustos 2024 08:30

Havada panik: Yolcu kabin ekibine saldırdı, uçak acil iniş yaptı

Londra-Antalya seferinde yolcunun, kendisini uyaran yolculara ve kabin ekibine saldırması üzerine uçak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

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Pegasus Havayolları'nın PC-5822 sefer sayılı TC-NBH kuyruk tescilli Londra-Antalya seferini yapan uçağı, bir yolcunun olay çıkarması üzerine İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yolcunun, önce yanındaki yolculara daha sonra da kabin ekiplerine sözlü tacizde bulunduğu öğrenildi. Olayın tartışmaya dönüşmesi üzerine pilot, İzmir Adnan Menderes Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek acil iniş yapacağını belirterek park yerine polis talep etti.

Gazete Duvar'dan aktarılana göre dün akşam gerçekleşen olayda; uçak sorunsuz bir şekilde havalimanına inerken yolcu gözaltına alındı. Yolcunun indirilmesinin ardından uçak seferini tamamlamak üzere 19.10'da İzmir'den havalandı.
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