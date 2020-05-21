Havada yeni dönem: THY artık kabin içine bagaj almayacak









Restoran düzenleri, alışveriş ve yolculuk koşulları değişiyor. Türk Hava Yolları, duyurduğu yeni kararla koronavirüs tedbirleri kapsamında iç hat uçuşlarını 4 Haziran’a, dış hat uçuşlarını ise 10 Haziran’a kadar durdurulduğunu açıklamıştı.





THY'den yeni bir açıklama daha geldi. Airporthaber'in aktardığı bilgilere göre uçakla seyahatte yeni dönem başlıyor.





Kabin içine artık bagaj alınmayacak. Türk Hava Yolları’ndan (THY) yapılan açıklamayla, yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajlarının kabin içerisinde taşınmayacağı açıklandı.





Bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, yeni alınan kararla yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajlarının artık kabin içerisine kabul edilmeyeceğini duyurdu.





Yolcuların sekiz kilogramlık kabin bagaj hakları ise uçak altındaki bagaj haklarını eklenecek. Ayrıca, yolcular el çantası ise kabinde taşıyabilecek.





Bu arada Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Brüksel seferini yapmaya hazırlanan TK6905 sefer sayılı uçağı kalkıştan vazgeçti. İnişe hazırlanan Nordwind uçağı pas geçmek zorunda kaldı.





İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Brüksel'e gitmeye hazırlanan Türk Hava Yolları'nın alt markası Turkish Cargo'ya ait TC-JDS tescilli uçağın pilotları pistbaşı yaptıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kalkıştan vazgeçti. Airbus A330-200F tipi kargo uçağının park pozisyonuna dönüşü sırasında Atatürk Havalimanı'na iniş yapmaya hazırlanan Nordwind uçağı pas geçmek zorunda kaldı.





THY'ye ait uçağın pisti terk etmesinden sonra Nordwind'e ait VP-BSZ kuyruk tescilli uçak ikinci denemede Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.